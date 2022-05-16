Dereli Kaplıcaları yaz sezonuna hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dereli Kaplıcaları yaz sezonuna hazır

İHA

Dereli Kaplıcaları yaz sezonuna hazır

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyündeki Dereli Kaplıcaları’nın, başta deri ve kemik rahatsızlıklarına iyi geldiği, bu sebeple şifa arayanlar tarafından büyük rağbet gördüğü belirtildi.
Yaklaşık 40 derecede olan kaynar doğal su çevre birçok ilden de şifa arayanlar tarafından büyük rağbet görüyor.
Bir çok hastalığa ile kırıkçıkıklara rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinen Dereli Kaplıcaları, tadilat ve bakımları sonrası hizmet vermeye devam ediyor.
Günlüce Köyü muhtarlığı tarafından işletmesi gerçekleştirilen kaplıcalar doğal görünümünü koruyor. Ayrıca geçtiğimiz aylarda da İki taş kanyonunda bulunan bungalov evler ve kafenin de işletmesi Günlüce Muhtarlığı tarafından devralınması ile doğa sporları ile ilgilenenler tarafından cazibe merkezi haline geldi.
Kaplıcalara şifa için gelen vatandaşlar sıcak su ile eklem ağrılarına, cilt hastalıklarına iyi geldiğini ve hızlı bir iyileşim sağladığını söylediler.
Dereli Kaplıcalarına gelen Kemal Özkul, "Burası Tavşanlı ilçemiz ile Emet ilçelerimizin ortasında bulunan doğa harikası bir yer. Allah o kadar güzel bir su vermiş ki birçok derde deva oluyor. Türkiye’nin birçok ilinden gelenler var" dedi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinden Dereli Kaplıcaları’na şifa bulmak için gelen Osman Bayram, üç günlüğüne geldiğini ve ayaklarında olan ağrının kısa sürede geçtiğini, herkesin burayı görmesini istedi.
Kaplıcalara sık sık geldiğini ifade eden Niyazi Turgut ise, birçok faydasının olduğuna inandığı suyun en çok dinlendirici özelliğinden dolayı burayı tercih ettiğini ifade etti.
Günlüce Köyü muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, "Yaz sezonu için kaplıcalarda bakımlarımız tamamlandı. Şifalı sularımız özellikle kırıklarda kaynamanın hızlanmasına, eklem romatizmalarına ve bazı cilt hastalıklarına, nevrit ve nevralji hastalıklarına kadın hastalıkları ve sekell hastalığına iyi geliyor’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muharip Gaziler Derneği'ne sosyal tesis
YEREL HABERLER Muharip Gaziler Derneği'ne sosyal tesis
Kütahya il protokolünden destek ziyareti
YEREL HABERLER Kütahya il protokolünden destek ziyareti
Kütahya’da iki aracın gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kütahya’da iki aracın gizli bölmelerinden uyuşturucu ...
Kütahya’da piyasaya sahte para süren iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya’da piyasaya sahte para süren iki kişi ...
Kütahya’da ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da ilkokul öğrencilerine ağız ve diş ...
Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı
DPÜ’de Game Jam etkinliği
YEREL HABERLER DPÜ’de Game Jam etkinliği
Hisarcık MYO’da Zafer’in 100. yılı doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Hisarcık MYO’da Zafer’in 100. yılı doğa yürüyüşü
Başkan Doğan: “Engelsiz bir Emet sözü veriyorum”
YEREL HABERLER Başkan Doğan: “Engelsiz bir Emet sözü veriyorum”
Simavlı milli atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Simavlı milli atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu oldu
Kütahya'da satranç turnuvası yapılacak
YEREL HABERLER Kütahya'da satranç turnuvası yapılacak
Başkan Işık’a “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülü
YEREL HABERLER Başkan Işık’a “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ...
Simav’da geleneksel “Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Töreni"
YEREL HABERLER Simav’da geleneksel “Büyük Hayır ve Toplu Sünnet ...
Gediz’de okuma yazma kursunu tamamlayan yabancı uyruklu kursiyerler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Gediz’de okuma yazma kursunu tamamlayan yabancı ...
Alışverişte 100 TL'lik 70 sahte banknotla yakalandılar
YEREL HABERLER Alışverişte 100 TL'lik 70 sahte banknotla ...
Simav’da motosiklet kullanımında farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Simav’da motosiklet kullanımında farkındalık ...
Yenikent beldesinde yağmur ve şükür duası
YEREL HABERLER Yenikent beldesinde yağmur ve şükür duası
Kütahya’da piyasaya sahte para süren iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya’da piyasaya sahte para süren iki kişi ...
Kütahya Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu'nda "Bilim Fuarı"
YEREL HABERLER Kütahya Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu'nda "Bilim ...
Başkan Arif Teke’ye “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülü
YEREL HABERLER Başkan Arif Teke’ye “Yılın En Başarılı Belediye ...
Kütahya İnköy Ortaokulu'nda Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Kütahya İnköy Ortaokulu'nda Bilim Fuarı açıldı
Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı
YEREL HABERLER Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı
Kütahya’da ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da ilkokul öğrencilerine ağız ve diş ...
Emet'te “Ezbere 40 Hadis Okuma” yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Emet'te “Ezbere 40 Hadis Okuma” yarışmasında dereceye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.