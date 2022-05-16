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Hisarcık Cumhuriyet İlkokuluna müzik, spor malzemesi ve bilgisayar desteği

İHA

Hisarcık Cumhuriyet İlkokuluna müzik, spor malzemesi ve bilgisayar desteği

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokuluna, "Temel Eğitimde 10 Bin Okul" projesi çerçevesinde müzik, spor ve bilgisayar malzemelerinin teslim edildiği bildirildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu,” Bir taraftan okul öncesi eğitime erişimi artırmayı, diğer taraftan da eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ilkokullar arası imkan farklılıklarını azaltmayı hedefleyen “Temel Eğitimde 10.000 Okul” projesi ile okulumuz öğrencileri için temin edilen müzik, spor malzemeleri ile bilgisayar ve renkli yazıcıyı teslim aldık. Okulumuzda oluşturduğumuz Salon Sporları ve Müzik Atölyemizde yerini alan malzemeler öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur” dedi.

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