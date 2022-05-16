DPÜ’den “100. Yılda Ecdad Torunlarına 100 Hediye” isimli anlamlı proje

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Zafer'in 100. yılında “100. Yılda Ecdad Torunlarına 100 Hediye” isimli anlamlı bir projeye imza attığı bildirildi.

Kütahya’nın manevi değerlerine her zaman önem veren Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı koordinesinde Zafer'in 100. yılında “100. Yılda Ecdad Torunlarına 100 Hediye” isimli anlamlı bir projeye imza attı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan sorumlusu Dumlupınar Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Murat Zengin," Kurtuluş Savaşını zafere taşıyan Büyük Taarruzun aziz şehitlerinin bulunduğu Kütahya il sınırlarındaki şehitliklerin, tarihine, kültürüne duyarlı bir nesil için gençlerimiz tarafından ziyaret edilmesinin özendirilerek, Milli şuuru canlandırmak, gelecek nesillerin şehit olmuş ecdatlarını unutmamaları ve kurtuluş mücadelesinin manevi atmosferini yaşamaları bu projenin en büyük hedefidir. 18 Ağustos 2022 tarihine kadar Kütahya il sınırlarında bulunan, Dumlupınar ilçemizdeki Dumlupınar Şehitliği, Büyük Aslıhanlar Üç Tepe Şehitliği, Altıntaş İlçemizdeki Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı, Yüzbaşı Sekip Efendi Şehitliği ve Emet Cevizdere Şehitliklerini ziyaret eden Kütahya ve ilçeleri ile komşu illerden (Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Manisa) 100 öğrenciye 4 kategoride (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite) çekilişle 100 hediye verilecek ve bu çerçevede duyuruların yapılması için 8 il Valiliğine ve Üniversitelerine resmi yazı yazıldı” dedi.



“Hediyelerin tamamı bağışçılar tarafından karşılanacak”

Hediyelerin tamamının bağışçılar tarafından karşılanacağını ve daha şimdiden çok güzel hediyelerin gelmeye başladığını söyleyen Zengin, proje paydaşı olan Kütahya Valiliği, Dumlupınar, Altıntaş, Emet Kaymakamlıkları ve Belediyeleri, Kütahya Sevdalı Yürekler Derneği (KÜSEYDER)’ne ve kendilerine her konuda destek olan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a teşekkür etti.

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