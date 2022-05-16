Kütahya’da 2 ruhsatsız tabanca, 30 fişek ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince bir araçta ve şahısların üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, 30 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında, Ş.B. (30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı şekilde 3 adet fişek ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.
Motosikletli Yunus Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda ise, A.R. (33) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.