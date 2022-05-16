Kütahya’da 2 ruhsatsız tabanca, 30 fişek ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince bir araçta ve şahısların üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca, 30 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalar esnasında, Ş.B. (30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca, şarjöre basılı şekilde 3 adet fişek ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Motosikletli Yunus Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda ise, A.R. (33) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç içerisinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.