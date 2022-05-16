Kütahya’da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Kütahya’da Yunus Timlerince bir araçta yapılan aramada, 1.32 gram metamfetamin, 1 adet bong (uyuşturucu içiminde kullanılan aparat) ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalar neticesinde, kontrol edilen araç ve T.Y. (31) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1.32 gram metamfetamin, 1 adet bong (uyuşturucu içiminde kullanılan aparat) ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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