Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı SAL Liginde

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Kütahya 1. Amatör küme PlayOff Liginin 5.haftasında deplasmanda Dağardı Gençlik maçını 43 kazanan Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı Süper Amatör (SAL) ligine “merhaba” dedi.

Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımının PlayOff maçlarının bitimine bir hafta kala Süper Amatör Ligine çıkmayı garantilediğini söyleyen Başkan Arif Teke,” Takımımızı tebrik ediyor, lig süresince bizleri yalnız bırakmayan vefakar Altıntaş seyircimize çok teşekkür ediyorum. SAL liginin ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Her zaman gençlerimizin yanındayız” dedi.

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