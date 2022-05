Ceyda Çetin Erenler: "Kolluk kuvvetlerimiz her daim görevlerinin başında, milletimizin emrindedir"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Artvin Hopaspor yönetiminin Kütahya'da konaklamalarıyla ilgili bir takım sıkıntılarla karşılaştıklarına dair iddialarını tüm kamuoyuyla birlikte hayretle izlediklerini ifade etti.

"Artvin de bizim Kütahya'da bizim" diyen Erenler, "Kütahya’mızda yarın oynanacak olan Artvin Hopaspor ile Belediye Kütahyaspor PlayOff Yarı Final ikinci maçı öncesi, gerek CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın gerekse Artvin Hopaspor yönetiminin ilimizde konaklamalarıyla ilgili birtakım sıkıntılarla karşılaştıklarına dair iddialarını tüm kamuoyuyla birlikte hayretle izliyoruz.İspata muhtaç iftiraya varan söylemler, hem bizi hem de tüm Kütahyalı hemşehrilerimizi son derece müteessir etmiştir. Zira biz daima milli manevi değerlerine sahip çıkan, misafiri ağırlamaya, ikrama ziyadesiyle önem veren, üstelik bu yanıyla tanınan ecdat yadigarı bir iliz. Tasvip edemeyeceğimiz münferit olaylarla karşılaşmış dahi olsalar, Kütahya geneline şamil tutulan bu tarz suçlamaları asla ve kat’a kabul etmiyoruz. Kütahya huzurun, nezaketi seven insanların memleketidir.Sayın vekil basın açıklaması yapmak yerine eğer bizlere ulaşma nezaketinde bulunsalardı, kendilerine her türlü yardımda bulunurduk.

Kütahya Valimiz Ali Çelik, tüm kolluk kuvvetlerimiz her daim görevlerinin başında, milletimizin emrindedir. Kimsenin şüphesi olmasın.Sporun milletimizin nezdindeki birlik, beraberliğimizi kuvvetlendirici etkisini siyasi emellerine alet ederek, bozma çabasında olanlara asla fırsat vermeyiz. Biz 81 il kardeşiz, hep birlikte Türkiye’yiz.Artvin de bizim, Kütahya’da bizim.

Artvin Hopaspor Kulübü oyuncularını, teknik heyetini, yönetimini, tüm taraftarlarını Kütahya’mızda ağırlamak Belediye Kütahyasporumuzu ve tüm hemşehrilerimizi ziyadesiyle mutlu edecektir. Sportmenliğin ve centilmenliğin hâkim olacağı bir maç diliyorum" ifadelerini kullandı.

