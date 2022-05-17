Kütahya´da sağanak yağış



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da aniden bastıran sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

Kütahya´da hava sıcaklığı 12 dereye düşerken, aniden bastıran sağanak yağış günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle çevreyolu ve kent merkezinde bir çok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Çok sayıda araç yoğun yağış nedeniyle yolda kalırken, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda bir araç kontrolünden çıkarak su tahliye kanalına uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Birinci Organize Sanayi Bbölgesinde ise sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçti. Orta refüjdeki direkleri deviren TIR, makas attı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-05-17 00:06:03



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