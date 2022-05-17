Hisarcık MEM'de asaleti onaylanan ilk kadın memur yemin etti

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde iki yıl önce Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (V.H.K.İ. ) olarak göreve başlayan ve adaylığı kaldırılan ilk kadın memur Umahan Ayyıldız'a törenle yemin ettirildi.

Yemin töreninde bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, “ Adaylığı kaldırılan ve çalışkanlığıyla kendini sevdiren Umahan Ayyıldız arkadaşımıza çalışma hayatında başarılar diliyorum” dedi.

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