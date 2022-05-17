Gediz Şehit Ramazan Demirci İlkokulu'nda Bahar Şenliği

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Kütahya’nın Gediz Erdoğmuş Köyü Şehit Ramazan Demirci İlkokulu'nda Bahar Şenliği düzenlendi.

Bahar Şenliği’ne Kütahya Vali Yardımcısı Hasan Erkal, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Eskişehir Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kavasoğlu, Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Gediz İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Yaşar Türker, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Gediz Ticaret ve Sanayi odası başkanı Vedat Öztürk, Okul Aile Birliği Üyeleri, Şehit Ramazan Demirci’nin Ailesi, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Ramazan Demirci İlkokulu bahçesinde düzenlenen şenlikte çocuklar çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Etkinliklerde 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine toplam 48 bisiklet, anasınıfı ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine toplam 22 scooter hediye edildi. Şenlik katılımcılara yemek ikramının ardından sona erdi.

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