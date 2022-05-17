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"Ilıca Termal Tatil Köyü projemizin ilk ayağını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz"

İHA

"Ilıca Termal Tatil Köyü projemizin ilk ayağını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz"

Kütahya’nın Gediz İlçesinde ihalesi gerçekleştirilen Ilıca Termal Tatil Köyü “Özel Banyolar” yapım işi ile ilgili imzalar atıldı.
Başkanlık makamında düzenlenen törende Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz ve yüklenici firma arasında imzalandı.
İmza törenine; Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve Fen İşleri Müdürü Rıza Acar katıldı.
Proje hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “İhalesi geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü “Özel Banyolar” yapım işi için ihaleyi alan firma ile sözleşme imzaladık. “Zafer Kalkınma Ajansının Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TAİDEP) çerçevesinde yapılacak olan “Özel Banyolar Projesi” 33.75x28.80 m2 tesis içerisinde yer alan 12 adet özel banyodan oluşan içerisinde küçük havuz, dinlenme alanı, wc ve lavabo bölümlerinden oluşuyor. Ayrıca ortak alan olarak kullanılacak alanda giriş holü, bekleme alanı ve baybayan wc’ler bulunuyor. Termal turizm alanında gelişen ve değişen ilçemiz, Ilıca Kaplıcamızın kimliğine hitap edecek şekilde hazırlanan projemiz, hamam ve aqua park tesislerini tamamlayıcı olarak hazırlandı. Son derece modern olarak tasarlanan özel banyolar her aileye hitap edecek niteliktedir” dedi.
Termal Tatil Köyü 1.Etap projesi çerçevesinde erkek ve kadın hamamları, aquapark, camii, restaurant ve ticaret alanı inşaatları tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde halkın hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Akçadurak, “Ilıca Termal Tatil Köyü projemizin ilk ayağını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Özel Banyolar projemizi hayata geçiriyoruz, hedeflediğimiz projelerimiz tek tek hayata geçiyor, bundan sonraki ayağımız ise Ilıca Termal Tatil Köyü’ne 36 Adet Konaklama birimleri kazandırmak olacak. rojelerimiz tamamlandığında Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü’nün ülkemizin ve bölgemizin turizm cazibe merkezlerinden birisi olacağına inancımız tamdır. Güzel ilçemiz Termal turizm bakımından da bölgemizin en önemli turizm merkezlerinden birisi olma yolunda ilerlemektedir. Turizmde marka atılımlar yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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