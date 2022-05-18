DPÜ'de “Kemiklerimiz Kırılsa da Umutlarımız Sağlam” isimli etkinlik

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Engelli Birimi işbirliği ile Burak Sakçı’nın konuşmacı olarak katıldığı “Kemiklerimiz Kırılsa da Umutlarımız Sağlam” isimli etkinlik gerçekleştirildi.

KSBMYO Amfi3'te gerçekleşen etkinliğe Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fatma Uz, KSBMYO Müdürü Doç. Dr. Hakan Kara, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yakup Ünallı, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Cam kemik hastası olan Burak Sakçı'nın konuşmacı olduğu etkinlikte Sakçı, yaşadığı rahatsızlıktan söz ederek yaşamından örnekler verdi ve farkındalık oluşturmak için yaptığı çalışmaları anlattı.

Etkinlik sonunda Sakçı kaleme aldığı, “Umutlar Kırılmaz” isimli kitabını katılımcılara hediye etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.