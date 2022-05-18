Altıntaş’ta Bilim Fuarı

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Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulunda düzenlenen Bilim Fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Ortaokulundaki Bilim Fuarının açılışını Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir birlikte yaptı.

Fuarda sergilenen projeleri inceleyen Kaymakam İrdelp, projeler üzerine öğrencilerle sohbet edip emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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