Simav’da kursiyerlere, "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri

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Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Simav ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan 85 anne ve anne adayına , "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde seminer verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince Simav Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kurslara katılan 85 anne ve anne adayı kursiyere, “En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde uyuşturucu maddeler ve kullananlara yönelik açıklayıcı bilgilerden oluşan eğitim verildi. Ayrıca UYUMA uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, "İki Ekmek" isimli kısa film izlettirildi.

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