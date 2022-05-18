Orman işçisi olabilmek için ter döktüler

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı işyerlerinde çalıştırılmak üzere 107 Diğer Orman İşçisi, 2 Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar, 7 Aşçı, 10 İtfaiyeci ve 4 İşletme Elektronik Bakımcısı olmak üzere toplam 130 adet geçici işçi alımı için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

29 Nisan 2022 tarihinde noter huzurunda kura çekiminin yapılmasının ardından belirlenen adaylar, sözlü ve uygulamalı olarak sınava tabi tutuluyor. Diğer Orman İşçisi ve İtfaiyeci meslek kodlarına başvuran asil adayların fiziki uygulama sınavları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Germiyan Kampüsü'nde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Spor Tesisleri'nde yapılırken, adaylar parkurda zamana ve birbirlerine karşı yarışıyor.

Başkanlığını Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı’nın yaptığı sınav komisyonu tarafından düzenlenen fiziki uygulamalı sınavda; adayların öncelikle evrak kontrolü ve boy kilo kontrolü yapılıyor ardından şartı uygun olanlar parkurda başarılı olmak için ter döküyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne Aşçı ve İşletme Elektronik Bakımcısı olarak alınacak adayların sözlü ve uygulamalı sınavı ise 25 Mayıs 2022 tarihinde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde yapılacak.

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