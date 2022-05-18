Gediz Kıranköy Muhtarı Turgut Akyüz kansere yenildi

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Kütahya’nın Gediz İlçesine bağlı Kıran Köyü Muhtarı Turgut Akyüz, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. 70 yaşındaki Akyüz yaklaşık 1 senedir kanser tedavisi görüyordu. Kıran Köyü Muhtarı Turgut Akyüz’ün cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve köy halkının katılımı köy mezarlığında toprağa verildi.

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