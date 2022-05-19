Tavşanlı'da gençlere yönelik proje hayata geçiriliyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kültür, sanat ve spor alanında ortak proje hayata geçiriliyor.

Kültür, sanat ve spor alanında ortak projenin ilk adımı, geçtiğimiz ay Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen program ile atılmıştı. Tavşanlı Kaymakamlığı, Tavşanlı Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak bir platformda oluşturduğu Kuruluş ve Kurtuluşun Merkezinden, Çanakkale ruhu ile 2023 Türkiye’sine Kültür, Sanat, Spor Faaliyetleri Projesi için Belediye meteoroloji cafe'de bir araya gelindi.

Proje Genel Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Cırık, etkinliklerin amacını anlatırken, Türk milletinin emperyal güçlere karşı verdiği mücadeleyi de bir sinevizyon sunum ile anlattı.

Programda proje ile ilgili çeşitli birimler oluşturuldu. Gerçekleştirilen programa Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Dinçer ve ilçenin önde gelen STK üyeleri katıldı.

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