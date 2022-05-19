Emet’te Gençlik ve Bahar Şöleni

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Kütahya’nın Emet ilçesi Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Gençlik ve Bahar Şöleni etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte çeşitli yarışmalar ve Folklor gösterisi sunuldu. Yerel sanatlardan Mevlüt Fidan mini konser verdi. Yarışmalarda başarılı olan öğrencilere ödül verilirken, etkinliğe destek veren sponsor firma temsilcilerine plaket takdimi edildi.

Günün anısına Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve İlçe Milli eğitim Müdürü Bilal Şen'e Metal Teknolojileri alanının hazırlamış olduğu hediyeler takdim edildi.

Programın sonunda davetlilere ve öğrencilere pilav, ayran ikram edildi.

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