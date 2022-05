DPÜ’de Spor Şenliği coşkusu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi (SBF), çeşitli gösteri ve karşılaşmaların düzenlendiği Spor Şenliği etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Spor Bilimleri Fakültesi önünde düzenlenen etkinliğe Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, SBF Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, Kütahya Gençlik Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşan Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, Spor Bilimleri Fakültesi olarak Gençlik Haftası'nda böyle bir şenlik düzenlemekten büyük memnuniyet duyduklarını ve öğrencilerin bu etkinliğin düzenlenmesinde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Gençlik Haftası'nda düzenlenen bu etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, müdürlük olarak gençlere destek vermeyi sürdüreceklerini, Spor Bilimleri Fakültesine ve öğrencilere de her konuda destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.



“Spora verdiğimiz değeri taçlandırdık”

Etkinlikte yaptığı konuşmada spora verdikleri değeri taçlandırdıklarını söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, “ Geçen hafta başlayan şenliklerimiz bu hafta da spor ile bu etkinlikleri yaymak için sizlerle beraber olduk. Üniversitelerde en önemli şeylerden iki temel unsuru biz bir arada yaşamış olduk. Bilime vermiş olduğumuz değeri geçen hafta gösterdik. Bu hafta da spora verdiğimiz değer, anlamlı bir haftada bunu taçlandırmış olduk. Bölgemizin 100. yıl etkinlikleri dolayısıyla bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi.



“Gençlerden beklentimiz çocuklara sporu sevdirmeleri”

Törende katılımcılara hitap eden Vali Yardımcısı Mustafa Güney, gençlerden beklentilerinin çocuklara sporu sevdirmeleri olduğunu belirtti.

Güney,” Ben bir sporsever olarak sizin etkinliğe katıldığım için çok memnun oldum. Aklıma şenlik deyince siz geliyorsunuz. 100. yıl etkinlikleri bu sene Kütahya’nın kurtuluşu ile birlikte kutluyoruz. Bu, Türk tarihinde bana göre, en büyük tehlikenin bertaraf edilmesidir. Birçok şehit verildi. Bu şehitlere layık olabilmek önemli bizler için. İnsan gönlünü girmenin en kolay yolunu sporda görüyorum. Spor yapılarak çocukların gönlüne girmek daha kolay. Sizler onun için çok değerlisiniz. Sizlerden beklentimiz gençleri, çocukları sporu sevdirmeniz. Ben etkinliğimizin, şenliğimizin hayırlı olmasını diliyorum. Ben sizlere ailelerinizle birlikte, sağlıklı, huzurlu mutlu günler diliyor, hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum” diye konuştu.



“Ödüller sahiplerini buldu”

Protokol konuşmaları ile başlayan şenlikler, öğrencilerin hazırlamış olduğu step aerobik, trambolin ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Gösterilerin ardından protokol üyeleri ve akademik personel arasında ayak tenisi gösteri maçı yapıldı. Öğrencilerin katıldığı ayak tenisi ve plaj voleybolu turnuvasında ilk gün, birinci ve ikinci tur maçları yapıldı. Etkinliğin ikinci gününde ise yarı final ve final karşılaşmaları yapıldı. Şenliğin sonunda her iki turnuvada birinci olan Siyah Çoraplar ve Tutunamayanlar takımları ile dereceye giren Korkusuzlar, Haddini Bilbao, Mühendislik Fakültesi ve Block Out takımlarının ödülleri akademik personel tarafından verildi.

