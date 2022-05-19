Gediz’de “Sağlık için bir pedalda sen çevir” etkinliği

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Kütahya’nın Gediz ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası etkinleri çerçevesinde bisiklet etkinliği düzenlendi.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediyesi, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlügü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜGVA iş birliği ile düzenlenen bisiklet etkinliğine, Kaymakam Hakan Alkan, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gediz Temsilcisi Gökhan Mamak, her yaştan genç ve öğrenciler, vatandaşlar katıldı.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde toplanan bisikletli gençler şehir turu attıktan sonra Gediz Spor Kompleksi İlçe Futbol Stadında turlarına son verdi.

Gediz Belediye Başkanlığı tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

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