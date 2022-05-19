Hisarcık’ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gençlik ve Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç, bilek güreşi, bisikleti yavaş sürme, masa tenisi, halat çekme yarışmaları ile şiir ve kompozisyon dallarında ilk üç dereceye giren öğrencilere ödülleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sonrası Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Hasan Çiçek, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Hisarcık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Burak Kavaslar tarafından verildi.

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