Kütahya'da yapımı tamamlanan 6 halı saha hizmete sunuldu

Kütahya'da yapımı tamamlanan 6 adet semt sahasının açılışı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleşti.

6 semt sahasının toplu açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 19 Mayıs’ın anlamlı bir gün olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Başkan Işık, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919’un 103. Yıl dönümünde, özellikle gençlerimize ve gençliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak bizde Sayın Bakanımızdan belediye olarak 14 semt sahamız için talep ettiğimiz maddi destek sonucunda Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Kütahya Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde imalatına başladığımız 14 sahamızın 6’sı bugün itibariyle gençlerimizin hizmetine açılmış durumda. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bu hizmeti şehrimize kazandırmanın onuru ve mutluluğu içindeyiz. Açılışımıza buraya kadar gelip ortak olan herkese teşekkür ediyorum. Dumlupınar, Alayunt, Mehmet Akif Ersoy, Enne, Yoncalı ve Sofu Mahallelerimizde semt sahalarımız tamamlandı. 8 mahallemizde de imalatı devam eden sahalarımız kısa sürede tamamlanacak. 14 saha için toplam 4,5 milyon TL desteği Spor Toto Teşkilat Başkanlığı belediyemiz adına verdi. Emekleri geçen herkese ve Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Sahalarımızı kazandırmak bizden, korumak mahalle sakinlerimiz ve gençlerimizin olacak. Gençlerimiz buralarda vakitlerini iyi geçirip kötü alışkanlıklardan uzak duracaklar. Biz bunun mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Semt sahalarının açılış törenine Vali Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, Belediye Birim Müdürleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakini çocuklar katıldı.

Açılışı yapılan semt sahalarımız; Dumlupınar Mahallesi (15x30 metre), Alayunt Mahallesi (20x40 metre), Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (20x40 metre), Enne Mahallesi (15x30 metre), Yoncalı Mahallesi (15x30 metre) ve Sofu Mahallesi (15x30 metre) ölçülerinde imal edildi.

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