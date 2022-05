Gönülleri fetheden Mevlid-i Şerif'in şairi Süleyman Çelebi Kütahya'da anıldı DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "Süleyman Çelebi Hazretleri’nin yazmış olduğu mevlitle Peygamberimiz Aleyhisselam’ı anarız, onu yâd ederiz, salavat getiririz ve özellikle vefatlarda Müslümanlar bir araya geldiğinde çok kabul gören, çok güzel bir adet olmuş"

Bursa Ulu Cami'nin ilk imam hatibi ve Mevlidi Şerif olarak bilinen Vesiletü'nNecat'ın yazarı Süleyman Çelebi, adının ve eserinin gelecek nesillere taşınması amacıyla vefatının 600. yılın Kütahya'da anıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın yaptığı, Prof. Dr. Tuncay Bülbül ve Doç. Dr. Ahmet Uslu’nun konuşmacı olarak katıldıkları vefatının 600. yılında Süleyman Çelebi ve Mevlit Programı gerçekleştirildi.



DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile TÖMER tarafından ortaklaşa düzenlenen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) anma ve kutlama yıl dönümleri programına aldığı Süleyman Çelebi için Vefatının 600. yılında Süleyman Çelebi ve Mevlit Programı tertiplendi.

Peygamber sevgisi ve Peygamber'e olan ihtiyaç temalı konuşma yapan programın moderatörü Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal, şunları söyledi: "Süleyman Çelebi vefatının 600. yılında üniversitemizde anılmakta. Onun yazmış olduğu mevlidi anlamaya çalışmaktan son derece memnun olduğumu belirtmek istiyorum. İçinde yaşadığımız sistem bize gösteriyor ki sonsuz irade, güç, kudret, ilim sahibi bir yaratıcı var. Çünkü eser yaratıcının varlığını ve her an iş başında olduğunu gösteriyor. Allahı içimizden birini seçmiş, ta ki kendini bize tanıtsın. İşte bütün insanlık âlemi içerisinde aleyhissalatü vesselam Rabbimizin seçtiği kul. Onun elçisi. Bize hayatın manasını tanıtıyor. Allah içimizden en çok onu sevmiş ve onu kendime muhatap etmiş. Bize elçi etmiş. Süleyman Çelebi hazretleri peygamberimizi çok iyi anlayan, anlatan bir şiir yazmış. Bazı büyük insanlara methiyeler var. Peygamberimiz ne kadar övülse azdır. Çünkü bu varlık âleminin yaratılma sebebi odur. Bunu en iyi Süleyman Çelebi hazretleri anlamış ki, en iyi şiiri o yazmış. Peygamberimizin hayatını, doğumunu, en iyi vasfiyeyi o anlatmış. Ondan dolayı sadece ülkemizde değil çok geniş coğrafyalarda mevlit geleneği en azından 600 yıldır var ve biz Süleyman Çelebi Hazretleri’nin yazmış olduğu mevlitle Peygamberimiz Aleyhisselam’ı anarız, onu yâd ederiz, salavat getiririz ve özellikle vefatlarda Müslümanlar bir araya geldiğinde çok kabul gören, çok güzel bir adet olmuş."

Prof. Dr. Uysal, sözlerini "Merhum Süleyman Çelebi o gelmese her şeyin ne kadar boş anlamsız olduğunu bildiği için, onu çok sevdiği için en güzel şiiri o yazmış" diyerek tamamladı.

Konuşmaların ardından Herdem Ney Türk Müziği topluluğunun seslendirdiği ilahiler ve sonrasında Hafız Adem Karabey tarafından Mevlit bahrini okundu.

Programda Ayasofyaı Kabir Camii Şerif'i imam hatibi hafız Ferruh Muştuer'in Kuranı Kerim tileveti ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.