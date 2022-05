Kütahya Tasarım Teknokent’in Öğrencisi projelerine destek

Kütahya Tasarım Teknokent’in iki farklı lisans öğrencisi projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmeye layık bulundu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan aldığı proje desteği sayısını her geçen gün artıran Kütahya Tasarım Teknokent'ten yapılan açıklamada lisans düzeyinde iki öğrencinin projesinin de kurum tarafından destekleneceği duyuruldu.

Açıklamada, “ Kütahya Tasarım Teknokent, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projeleriyle de adından söz ettirmeye başladı. Son dönemlerde çok sayıda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projesi kabul gören Teknokent firmalarımız başarılarıyla söz ettirmeye devam ediyor. Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Teknoceram Ltd. Şti. de bu başarı kervanına katıldı. Şirket Müdürü Prof. Dr. Hilmi Yurdakul’un sanayi danışmanlığını, DPÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özer Aydın ve Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür’ün akademik danışmanlıklarını yaptıkları Turbojet Motorlar ve Eklemeli İmalat Teknolojileri hakkındaki iki farklı öğrenci tabanlı projeleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2209/BÜniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı. Üniversite Sanayi iş birliği ekosistemine lisans seviyesinden katılımın amaçlandığı bu program çerçevesinde DPÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden İbrahim Asaf Özenoğlu’nun yürütücülüğünde, Metin Özer, Metin Toruk ve Ferudun Emre Özcan’ın araştırmacı olarak katıldıkları projede minyatür boyutlu turbojet motor üretimi ve soğultması üzerine yoğun çalışmalar gerçekleştirilecek. Yine aynı bölüm öğrencilerinden Uğur Es’in yürütücülüğünde yapılacak projede ise eklemeli imalat teknolojilerinde (3boyutlu yazıcı) kullanılan polimer tabanlı filamentlerin nanoparçacık takviyesi ile yanma dirençlerinin artırılması çalışmaları yapılacak” denildi.

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, öncelikle Kütahya Tasarım Teknokent’in bir paydaş olarak yer alacağı bu değerli Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2209B lisans öğrenci projelerinin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrenci arkadaşlarımız ile birlikte sanayi ve akademik danışmanlarını gönülden kutladıklarını belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana sadece firma ve girişimci düzeyinde faaliyetlerle değil aynı zamanda ortaöğretimden lisans düzeyine kadar uzanan geniş yelpazedeki her türlü projeye destek olduklarını ve bundan sonrada olacaklarınısöyleyen Öz, bu şekildeki Üniversite Sanayi iş birliği desteklerinin Kütahya için artmasını temennisinde bulundu.

