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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya Hediye Güral Anaokulu öğrencileri müzeleri gezdi

İHA

Kütahya Hediye Güral Anaokulu öğrencileri müzeleri gezdi

Kütahya Hediye Güral Anaokulunca Uluslar Arası Müze Haftası nedeniyle öğrencilere yönelik Arkeoloji Müzesi ve çini müzesine gezi düzenlendi.
Uluslar Arası Müze Haftasını kutlamak amacıyla Hediye Güral Anaokulu 35 yaş grubundaki öğrencilere Kütahya Merkezde bulunan Arkeoloji Müzesine ve Kütahya yöresine ait çinilerin sergilendiği Çini Müzesine gezi düzenleyerek çocuklara, Kütahya'nın eski tarihi, eskiden kullanılan eşyalar, müze içerisinde bulunan tarihi eserler ve çinicilik hakkında kısa bilgiler görevliler tarafından anlatıldı
Müze gezisinin eğlenceli ve yararlı geçtiğini ifade eden öğrenciler, birbirinden ilginç ve güzel eşyalar gördüklerini, gezinin çok eğlenceli geçtiği söylediler.

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