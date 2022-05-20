TOBB Kütahya OSB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ortaokul idarecilerine tanıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Kütahya OSB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ortaokul idarecilerine tanıtıldı

İHA

TOBB Kütahya OSB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ortaokul idarecilerine tanıtıldı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde 20222023 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü davetiyle Kütahya’da bulunan Ortaokulların Müdür Yardımcıları tarafından ziyaret edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur ve Ortaokul Müdür Yardımcılarının yer aldığı ziyarette, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Yalçın, lisenin yapı ve organizasyonu ile alakalı misafirlere bilgi verdi. Daha sonra Kütahya Organize Sanayi Bölge Müdürü Veli Yılmaz TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında ve yapılan çalışmalar hakkında misafirleri bilgilendirdi.
Bölge Müdürü Veli Yılmaz'dan sonra bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Mesleki ve Teknik eğitimin ağırlığı her geçen gün artmaktadır. TOBB Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Türkiye'ye örnek olacak rol model bir okul olması niyetiyle yola çıkarak ilimize yeni bir mesleki ve teknik Anadolu Lisesi kazandırıyoruz. TOBB bizlere eğitim binası desteğinde bulundu ve yeni meslekî ve teknik Anadolu Lisesi konusunda ilk adım atılmış oldu. Bundan sonraki süreçte okulun içerisinde kurulan atölyeleri, daha sonra yapılacak olan pansiyon binasını, spor tesislerini 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nun destekleriyle yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de okulumuza destekleri sürecek. Bu destek "Eğitim ve Sanayi İşbirliği" içerisinde bu okulu burada hayata geçiriyor olmak Kütahya adına benim son derece gururlandığım, memnun olduğum, mutlu olduğum bir nokta. Bu konuda tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Hayallerimden birisiydi bu. Hamdolsun bunu gerçekleştiriyoruz" dedi.
Ortaokul Müdür Yardımcılarına seslenen Müdür Hasan Başyiğit, "Okulumuzun öğrencilerimiz ve velilerimiz nezdinde duyurulması, tanıtılması konusu önemli. Önümüzde tercih süreci var. Bu tercih sürecinde inşallah bu tanıtımı hep birlikte yapacağız. Okulumuzda öğrencilere verilecek olan destekler var. Mesela bunlardan birisi burs desteği. Başarılı öğrencilere burs desteği verilecek. Meslek liselerinde Anadolu meslek programının yanında Anadolu teknik programını seçen öğrencilerden üniversiteye gidecek olan öğrencilerimiz varsa onların da 10. sınıftan sonra 11 ve 12. sınıfta üniversiteye, yükseköğretime yönelik ders seçme ve ders alma durumları var. Mesleki atölye derslerinin biraz daha azaltılarak üniversiteye yönelik derslerinin, akademik derslerin çoğaltıldığı bir okul türü burada hayata geçecek” diye konuştu.
Başyiğit, “Destekleri için Veli Yılmaz başta olmak üzere onun şahsında Organize Sanayi Bölgesi yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların da desteğiyle bu okulumuzu hayata geçiriyoruz. Okulun Kütahya'nın eğitim hayatına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Yapılan konuşmalardan sonra TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden okul yöneticileri okulun dersliklerinde, sosyal alanlarında, konferans salonu ve atölyelerinde incelemelerde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç´ten başladı
YEREL HABERLER Öğrencilerin tarih ve medeniyet gezisi Domaniç´ten ...
Emet’te 5 milyon sayfa kitap okuyan öğrencilere ödülü
YEREL HABERLER Emet’te 5 milyon sayfa kitap okuyan öğrencilere ödülü
Gençlik ve Spor Bayramı'nda Eskişehir Bandosu ile Fener Alayı
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bayramı'nda Eskişehir Bandosu ile ...
Kütahya Hediye Güral Anaokulu öğrencileri müzeleri gezdi
YEREL HABERLER Kütahya Hediye Güral Anaokulu öğrencileri müzeleri ...
DPÜ’de “Sofrada Balık Mükemmel Sağlık” isimli etkinlik
YEREL HABERLER DPÜ’de “Sofrada Balık Mükemmel Sağlık” isimli ...
Gediz Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bayram kutlaması
YEREL HABERLER Gediz Doğa Sporları Kulübü üyelerinden bayram ...
DPÜ’de Mutasavvıf Pesendi Hacı Ali Dede’yi Anma etkinliği
YEREL HABERLER DPÜ’de Mutasavvıf Pesendi Hacı Ali Dede’yi Anma ...
Kütahya Tasarım Teknokent’in Öğrencisi projelerine destek
YEREL HABERLER Kütahya Tasarım Teknokent’in Öğrencisi projelerine ...
Muratdağı’nda mayıs ayında kar sürprizi
YEREL HABERLER Muratdağı’nda mayıs ayında kar sürprizi
Gönülleri fetheden Mevlid-i Şerif'in şairi Süleyman Çelebi Kütahya'da anıldı DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal: "Süleyman Çelebi Hazretleri’nin yazmış olduğu mevlitle Peygamberimiz Aleyhisselam’ı anarız, onu yâd ederiz, salavat getiririz ve özellikle vefatlarda Müslümanlar bir araya geldiğinde çok kabul gören, çok güzel bir adet olmuş"
YEREL HABERLER Gönülleri fetheden Mevlid-i Şerif'in şairi Süleyman ...
Hisarcık’ta Gençlik Şöleni
YEREL HABERLER Hisarcık’ta Gençlik Şöleni
Kütahya'da Feridun Düzağaç konseri
YEREL HABERLER Kütahya'da Feridun Düzağaç konseri
Kütahya'da yapımı tamamlanan 6 halı saha hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Kütahya'da yapımı tamamlanan 6 halı saha hizmete ...
Sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da konakladı
YEREL HABERLER Sanatçı Kıraç, Harlek Termal Otel Wellness ve Spa'da ...
Kütahya’da 19 Mayıs törenlerine damga vuran fotoğraf
YEREL HABERLER Kütahya’da 19 Mayıs törenlerine damga vuran fotoğraf
Kütahya’da “Gençlik ve Sosyal Medya” konulu söyleşi
YEREL HABERLER Kütahya’da “Gençlik ve Sosyal Medya” konulu söyleşi
DPÜ ve Başkent Üniversitesi '4’te 4 Sergisi'nde buluştu
YEREL HABERLER DPÜ ve Başkent Üniversitesi '4’te 4 Sergisi'nde ...
Hisarcık’ta korkutan yangın
YEREL HABERLER Hisarcık’ta korkutan yangın
Hisarcık’ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Hisarcık’ta dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
Kütahya'da renkli bayram Halk oyunları gösterileri sırasında bir öğrencinin ayağından çıkan ayakkabısını öğretmeni giydirirken, efe kıyafetli kadınlar da törene damgasını vurdu
YEREL HABERLER Kütahya'da renkli bayram Halk oyunları gösterileri ...
Simav’da hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs evinde yakalandı
YEREL HABERLER Simav’da hakkında 34 yıl kesinleşmiş hapis cezası ...
Simav MYO’da Sosyal Medya Farkındalığı semineri
YEREL HABERLER Simav MYO’da Sosyal Medya Farkındalığı semineri
Kütahya'da MS hastaları ile kahvaltı etkinliği
YEREL HABERLER Kütahya'da MS hastaları ile kahvaltı etkinliği
Gediz’de “Sağlık için bir pedalda sen çevir” etkinliği
YEREL HABERLER Gediz’de “Sağlık için bir pedalda sen çevir” ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.