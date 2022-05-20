Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı



Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA´da polisin baskın yaptığı bir evde satışa hazır bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.U.'nun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen şüphelinin kaldığı eve savcılık izniyle baskın yapıldı. Polis ekiplerince evde yapılan aramalarda 88 pakette satışa hazır metamfetamin ele geçirildi. Evdeki şüpheliler M.U. ile Y.S. adlı kadın gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen 2 şüphelinin soruşturması devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-05-20 17:45:34



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