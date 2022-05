Gediz’de Gençlik Festivali

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Belediye tarafından 'Gençlik Festivali' düzenlendi.

Gediz'de, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençlik Festivali’nde gençler Gençlik Bayramını coşkuyla kutladı.

Belediye Kapalı Pazar Alanında düzenlenen konsere Gediz Belediye Başkan Vekili Gülşen Şener Erkan, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tüysüz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, vatandaşlar ve çok sayıda genç katıldı.

Gediz Gençlik Festivali Konserleri’nde sahneye ilk olarak Tora Tevrat Çorak çıktı, sonrasında Genç yetenekler Ebrar Kayabaşı ve Halil Can İldeniz sahne alarak şarkılarını söyledi. Rap sanatçısı Halil Can İldeniz’e eşlik eden gençler “Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur” pankartı açtı.

Gediz Gençlik Festivali Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ın çok değer verdiği Gençlere; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı armağanı Sanatçı Okay Aybey konseri ile devam etti. Alanı dolduran gençler Sanatçı Okay Aybey’e hep birlikte eşlik ederek, geç saatler kadar gönüllerince eğlendi.

Konser sonunda Belediye Başkan Vekili Gülşen Şener Erkan tarafından Sanatçı Okay Aybey’e Gediz’e özgü hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.