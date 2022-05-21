Kütahya’da “Gençlik ve Sosyal Medya” konulu söyleşi

Kütahya'da “Gençlik ve Sosyal Medya” konusunda “Ne Kadar Sanal Ne Kadar Gerçek” sloganıyla söyleşi gerçekleştirildi.

2022 yılı Bağımlılıkla Mücadele Seferberlik yılı çerçevesinde öğretim üyesi Doç. Dr. Sultan Güçlü' nün sunumu, KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Cem Algın'ın, İl Sağlık Müdürlüğü adına konuşmacı olarak yer alan Uzman Mehmet Özhan ve Toplum Sağlığı Teknikeri Ünal Türe' nün katılımıyla, akademik ve idari personeller ile öğrencilere yönelik Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde, “Gençlik ve Sosyal Medya” konusunda “Ne Kadar Sanal Ne Kadar Gerçek” sloganıyla gerçekleşen söyleşi Doç. Dr. Sultan Güçlü' nün, "Sosyal Medya Bağımlılığı" isimli sunumuyla devam etti. Doç. Dr. Güçlü, bu alandaki bağımlılık hakkında genel bilgilendirme yaparak istatistikler paylaştı.

Daha sonra Uzman Mehmet Özhan ve Toplum Sağlığı Teknikeri Ünal Türe, tarafından konu hakkında bilgiler paylaşıldı.

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