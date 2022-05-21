Fatih Mahallesi'nde, Kütahya Belediyesi'nin destekleri ve mahalle sakinlerinin imecesiyle yapımı tamamlanan Valide Sultan İncik Suyu Çeşmesi açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’ya hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Fatih Mahallesi'nde, Kütahya Belediyesinin destekleri ve mahalle sakinlerinin özellikle kadınların verdiği destekle yapımı tamamlanan Valide Sultan İncik Suyu çeşmesinin açılışında konuşan mahalle muhtarı Nurcan Duygu, emeği geçenlere teşekkür ederek, suyun önemli olduğunu ve çeşmenin sadece amacına uygun olarak kullanılmasını talep etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “En kıymetli varlıklarımızdan birisi olan İncik suyumuzun çeşmesini açıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hizmet ve hayır işi, nasip işidir. Rabbim bunları bizlere yapmayı nasip eyledi. Hepinizden Allah razı olsun. Çeşmenin yapımında emeği geçen mahalle sakinlerimize de teşekkür ediyorum. Çeşmemiz, mahallemize ve Kütahya’ya hayırlı olsun” dedi.

Valide Sultan İncik Suyu Çeşmesi açılışına Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık ve mahalle sakinleri katıldı.

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