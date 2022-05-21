Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan yolcu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk Ç. (24) idaresindeki plakası belirtilmeyen araç, saat 02.30 sıralarında Tavşanlı ilçesi Karacakaş Köyü istikametine gittiği esnada şarampole devrildi.

Kazada, hurdaya dönen araçta sürücü yaralanırken yanında bulunan Onur Topçu (22) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilirken, Topçu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.