Kütahya’da orman yangınlarıyla mücadelede kurumlar arası işbirliği ve bilgilendirme toplantısı

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde orman yangınlarıyla mücadelede kurumlar arası işbirliği ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Mustafa Güney'in başkanlığında düzenlenen toplantı Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, itfaiye yetkilileri, Orman Bölge Müdür Yardımcıları, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü, Merkez İşletme Müdürü ve Yangın Yönetim Merkezi personelinin katılımı ile yapıldı.

Toplantıda orman yangınlarında kullanılan sistemlerin tanıtıldı. Yangın Yönetim Sistemi Araç Takip Sistemi, (TRBOnet YangınCell, Arvento), (Orman Yangınları İzleme Sistemi (OYİS), İHA Görüntüleri ve kullanılan programlar aktarılırken, işleyiş hakkında da bilgiler verildi ve fikir alışverişinde bulunuldu.

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