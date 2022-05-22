Kütahya'da yapımı tamamlanan 6 halı saha hizmete sunuldu

Kütahya'da yapımı tamamlanan 6 semt sahası hizmete sunuldu.

Semt sahasının toplu açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Belediye olarak 14 semt sahamız için talep ettiğimiz maddi destek sonucunda Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Kütahya Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde imalatına başladığımız 14 sahamızın 6’sı bugün itibariyle gençlerimizin hizmetine açılmış durumda. Bu sahaları şehrimize kazandırmanın onuru ve mutluluğu içindeyiz. Açılışımıza buraya kadar gelip ortak olan herkese teşekkür ediyorum. Dumlupınar, Alayunt, Mehmet Akif Ersoy, Enne, Yoncalı ve Sofu Mahallelerimizde semt sahalarımız tamamlandı. 8 mahallemizde de imalatı devam eden sahalarımız kısa sürede tamamlanacak. 14 saha için toplam 4,5 milyon TL desteği Spor Toto Teşkilat Başkanlığı belediyemiz adına verdi. Emekleri geçen herkese ve Bakanımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Sahalarımızı kazandırmak bizden, korumak mahalle sakinlerimiz ve gençlerimizin olacak. Gençlerimiz buralarda vakitlerini iyi geçirip kötü alışkanlıklardan uzak duracaklar. Biz bunun mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Semt sahalarının açılış törenine Vali Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Mandal, belediye birim müdürleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakini çocuklar katıldı.

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