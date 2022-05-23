Göcenoluk'ta yağmur duası ve sıla-i rahim etkinliği

Merkezi Eskişehir'de bulunan Göcenoluk Köylüleri Kültür Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Göcenoluk Mahallesi Muhtarlığı ile birlikte yağmur duası ve sılai rahim etkinliği düzenlendi.

Mahalle camisinde imam hatipler Muhammed Şahin, Aziz Özyavuz, Mustafa Çay ve Mehmet Efe tarafından Mevlidi Şerif okundu, daha sonra okulun bahçesinde toplu olarak yağmur duası yapıldı.

Muhtar Nasıf Şükrü Özyavuz, yoğun katılım sebebiyle Göcenoluklular'a teşekkür etti.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çam, "Seyitgazi ilçesine bağlı olan köyümüz Kütahya'ya 41, Eskişehir'e de 100 kilometre uzaklıktadır. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ancak koronavirüs salgını sebebiyle 2 yıl ara verdiğimiz sılai rahim etkinliğinin bu yıl 10.ncusu gerçekleştirdik" dedi.

Etkinliğe katılan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AK Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Yaşar Türk ve Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, Dernek Başkanı Hüseyin Çam, Muhtar Nasıf Şükrü Özyavuz ve mahalle sakinlerine tebriklerini ilettiler.

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