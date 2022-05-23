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Hisarcık’ta papatyalar tarlaları süsledi

İHA

Hisarcık’ta papatyalar tarlaları süsledi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki tarlalar papatyaların açmasıyla sarıbeyaza büründü.
82. Yıl Mahallesi Kır mevkiinde özellikle nadasa bırakılan tarlalar baharın gelmesiyle sarıbeyaz açan papatyalarla süslendi. Arazileri kaplayan papatyalar, toprağı sarıbeyaza bürüdü. Bu güzel görüntüleri fırsat bilen doğaseverler fotoğraf çekimi yaparken, hayvan sahipleri de papatya tarlalarında hayvanlarını otlatmayı ihmal etmedi.

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