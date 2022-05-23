Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tiyatro Topluluğu, John Steinbeck’in,” Fareler ve İnsanlar” adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyununu sahneledi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Kütahya Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Kırbaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, protokol üyelerinin aileleri, öğrenciler ve davetliler izledi.

Yaklaşık iki saat süren ve iki perde olarak sahnelenen oyunun sonunda Yönetmen Mehmet Ali Sabaz seyircilere katılımları için teşekkür etti ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez'i sahneye davet etti.

Prof. Dr. Göçmez, "Açıkçası söyleyecek söz bırakmadınız. Bizim tiyatro eğitimi veren bir bölümümüz yok ama Tiyatro Topluluğumuz var. Bugün sahneledikleri oyuna bir bölüm gibi hatta bir fakülte gibi çalışmışlar ve bu güzel eseri bizlerle buluştular. Çok keyifli bir oyundu. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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