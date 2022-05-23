Kütahya’da Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü etkinlikleri

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü çerçevesinde kelebek ve kuşlardan fotoğraf sergisi ile yaban hayvanlarından oluşan tahnit sergisi açıldı.

Çamlıca Tabiat Parkında Dumlupınar Üniversitesi Biyoloji Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği üyeleri, vatandaşların ve DKMP Şube Müdürü Bünyamin Şişman ve Şube Personelinin katılımı ile Şube Müdürlüğü personeli Zafer Yıldız tarafından çekilen kelebek ve kuşlardan fotoğraf sergisi ve yaban hayvanlarından oluşan tahnit sergisi ile Biyolojik Çeşitlilik Günü kutlandı.

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