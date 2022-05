Kütahya’da orman satış depolarında uygulamalı eğitim

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman satış depolarında üretilen, kaliteli emvallerin tasnifinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında görevli personele uygulamalı olarak bilgiler veriliyor.

Orman ürünleri deposunda istiflenerek, ihaleye hazır duruma getirilen orman ürünlerini inceleyen ve bilgiler veren Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, orman İşletmelerinin bir nevi vitrinini oluşturan ve bu yönüyle de odun hammaddesi pazarlama süreci açısından büyük önem taşıyan orman satış depolarında görevli personele uygulamalı bilgiler verdiklerini, Milli servetimiz olan ormanlardan elde edilen her ürünün en uygun şekilde değerlendirilmesinin kendileri için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Gediz Erdoğmuş, Tavşanlı Kayı ve Altıntaş Oysu depolarında yapılan uygulamalarda, depolarda sınıf emvallerin tasnifine dikkat edilmesi gerektiği, depolara gelen emvallerin kısa süre içinde istiflerinin tamamlanarak piyasaya arzının sağlanmasının önemi üzerinde duruldu. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilmesi gerektiği, can güvenliğinin her şeyden önemli olduğu vurgulandı.

İşletme Müdürü ve Şeflerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler de alan Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı’ya, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı eşlik etti.

