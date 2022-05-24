Kütahya’da “Dur” ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da “Dur” ihtarına uymayan 2 şüphelinin bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Motosikletli Yunus Timlerince Maltepe Parkı civarında yapılan çalışmalarda “Dur” ihtarında bulunulan araç durmayarak kaçtı. Araç Lale Sokak üzerinde ele geçirilirken, araçta bulunan iki şahıstan biri yaya olarak kaçmaya devam etti. Yunus Timleri O.S. (25) M.A.D. (22) isimli şahısları yakalayıp gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst ve araç aramasında, 5.07 gram metamfetamin, 9.81 gram bonzai ve 1 adet payp ele geçirildi.

Şahıslar gerekli yasal işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca araç sürücüsünün ehliyetsiz olmasından dolayı olay yerine çağrılan trafik ekiplerince şahsa cezai işlem uygulandı.

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