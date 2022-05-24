DPÜ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu desteklerini dört kat artırdı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021/2 dönemi çerçevesinde 20 projenin desteklendiğini duyurdu.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DPÜ BAP) tarafından yapılan açıklamada, 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde bu yıl 20 projenin kabul edildiği bildirildi. Bir önceki döneme göre alınan destek sayısının dört kat artığını kaydeden BAP açıklamasında, 2021 yılında düzenlenen seminerlerin bu artışta önemli bir etken olduğu belirtildi. Açıklamada, ayrıca destek alan öğrenci ve danışman öğretim üyeleri kutlanarak çalışmalarında başarılar dilendi.



“Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz DPÜ'nün iddiasını kanıtladılar”

Öğrencilerin ve akademisyenlerin DPÜ'nün iddiasını kanıtladıklarını söyleyen Rektör Yardımcısı ve BAP Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Üniversitenin elde ettiği başarıdan dolayı gururlandığını belirterek, “Yıl boyunca Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu destekleri hakkında yaptığımız seminerlerde Üniversitemizin geçmiş yıllardaki başarı grafiğini yükseltmeyi amaçlamıştık. DPÜ BAP olarak yürüttüğümüz çalışmaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz elde ettikleri bu başarıyla Üniversitemizin bilimsel anlamda ne kadar iddialı olduğunu kanıtladılar. Kendilerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.



“Bu başarıyı yeterli görmüyoruz”

Bu başarıyı yeterli görmediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ'nün son yıllarda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan aldığı desteklerin önemli ölçüde arttığını hatırlatarak,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan alınan desteklerle ilgili yürüttüğü çalışmaların karşılığını ilk kez bu düzeyde almayı başardı. Öğrencilerimizin aldığı destekler bizleri oldukça gururlandırdı. Ancak biz elde ettiğimiz bu başarıyı yeterli görmüyoruz. DPÜ BAP ve ilgili birimlerimiz, ülkemizin bilimsel gelişimine ve gereksinim duyduğu projelere yönelik çalışmalarına devam edecekler ve DPÜ'nün adını çok daha büyük projelerde duyurmayı sürdürecekler. Ben bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyor ve kendilerine başarı dileklerimi sunuyorum” diye konuştu.

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