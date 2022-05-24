Kütahya’da Afet Farkındalık Eğitimi, Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı

2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binasında, görevli tüm personele Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Eğitimin ardından deprem anı ve bina tahliye tatbikatı yapıldı.

40 saniye süren deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilen tatbikatın ilk aşamasında, düşen nesne ve cisimlerden korunmak amacıyla sağlam bir eşyanın yanında çök kapan tutun hareketi icra edildi. Sarsıntının bittiği ikinci aşama da ise acil durum planında belirlenen tahliye güzergahı dikkate alınarak güvenli bir şekilde bina tahliyesi gerçekleştirildi.

Bina tahliyesinin ardından tüm personel güvenli alan olarak belirlenen acil durum toplanma alanında bir araya geldi. Yapılan durum değerlendirmesinin ardından tatbikat sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.