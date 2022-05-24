Kütahya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 222 bin 434 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 yılı Nisan Ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistik verilere göre, Kütahya'da geçen ay toplam 5 bin 611 araç devri yapıldı. İl genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 222 bin 434'e ulaştı.
TÜİK verilerine göre Kütahya'da 2022 yılının Nisan ayında 3 bin 823 otomobil, 80 minibüs, 20 otobüs, 758 kamyonet, 144 kamyon, 454 motosiklet, 326 traktör ve 6 özel amaçlı taşıt devri yapıldı.
Kütahya ili genelindeki motorlu kara taşıtlarının 110 bin 799'u otomobil, 3 bin 548'i minibüs, bin 797'si otobüs, 28 bin 582'si kamyonet, 7 bin 445'i kamyon, 34 bin 326'sı motosiklet, 35 bin 313'ü traktör, 624'ü ise özel amaçlı taşıttan oluşuyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.