Rektör Kazım Uysal’dan Çocuk Kitap Şenliği’ne destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Çocuk Kitap Şenliğine destekte bulundu.

1. Kütahya Çocuk Kitap Şenliği’nin ihtiyaçları yönünden destek verirken bir yandan da kendi kitaplarını şenlik organizasyonuna göndererek çocuklara hediye edilmesini sağlayan ve “Çocuklar İçin Bilgelik Hikayeleri” isimli bir seride dört kitabı bulunan Rektör Kazım Uysal’ın kitapları çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı.

Rektör Uysal’ın kitapları, şehirde gerçekleşen kitap şenliğine desteklerinden dolayı kendisine bir jest olarak “Kütahyalı Yazarlar” raflarına konuldu. Etkinlik organizatörleri şenliğin ihtiyaçları konusunda yardımcı olan Rektör Uysal’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.