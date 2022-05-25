Hisarcık’ta "Namazla Diriliş” isimli konferans

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı Hisarcık İlçe Temsilciliği, İnsani Yardım Vakfı Hisarcık Temsilciliği ve EğitimBirSen Hisarcık İlçe Temsilciliği tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik, "Namazla Diriliş” isimli konferans düzenlendi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe araştırmacı yazarlar Abdullah Yıldız ve Ramazan Kayan’ın konuşmacı olarak katıldı. Programda namazın önemi, bununla birlikte çocuklara öğretilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Programda yaptığı konuşmada Türkiye’de yüzde 25'lik namaz kılma oranı olduğunu söyleyen Abdullah Yıldız,” Kıyamet gününde imandan sonra ilk hesap namazdan sorulacak. Peygamber efendimiz böyle buyuruyor. Namaz, günde beş kez bizi Rabbimizin huzurunda yoğurup dirilten bir “Tevhid eylemi” ruh dünyamızda şekillenen kirleri, pasları, putları bir bir eriten “Tevhid güneşi”dir. Resuli Ekrem Efendimiz ayrıca, “Vakit geçmeden namaza, ölüm gelmeden tövbeye acele edin” buyurmuştur” dedi.

Daha sonra söz alan Ramazan Kayan, 2010 yılında gerçekleştirilen Mavi Marmara yolculuğunda yaşadıklarını öğrencilerle paylaştı. Mavi Marmara Saldırısında şehit olan Furkan Doğan'ın gençlere her açıdan örnek teşkil edecek özelliklerine dikkat çeken Kayan, Furkan Doğan'ın şehadetine şahitliğini, Furkan'ın iyi niyetini, neredeyse hiç kötü bir davranışının olmadığını, örnek bir genç olduğundan bahsetti.

Konferansa, Kütahya İnsani Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Yenipazar, İnsani Yardım Vakfı Hisarcık İlçe Temsilcisi Ali Var, Türkiye Gençlik Vakfı Hisarcık İlçe Temsilcisi Caner Tevfik Tekin, EğitimBirSen Hisarcık İlçe Temsilcisi Ahmet Aydoğdu, Hisarcık Müftüsü Sebahattin Ceyhun ve öğrenciler katıldı.

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