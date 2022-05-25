Gediz Sağlık Hizmetleri MYO’da, “Mezarlıklarımızı çiçeklendiriyoruz” isimli proje

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Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, “Mezarlıklarımızı çiçeklendiriyoruz” isimli proje çerçevesinde ilçe merkez mezarlığına bakım yaptılar.

Öğrenciler, Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi çerçevesinde ilçe merkez mezarlığına, “mezarlıklarımızı çiçeklendiriyoruz” projesi ile bakım yaptı. Etkinlikte başta şehit mezarlıkları olmak üzere toplam 300 kök çiçek dikimi yapıldı. Çiçeklendirme işlemi Gediz Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirildi.

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