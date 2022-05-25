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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan MTAL'de proje sergisi

İHA

Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan MTAL'de proje sergisi

Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4006 projelerinin yer aldığı sergi açılışı gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan MTAL'deki proje sergisi, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, EğitimBirSen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz, Şube Müdürleri İrfan Kanık, Rıdvan Acar, Mustafa Ağca Okur, Mustafa Topuz ve davetlilerin katılımıyla açıldı.
Öğrenciler tarafından hazırlanan proje standlarını dolaşan ve öğrencilerden projeleri hakkında bilgi alan Müdür Başyiğit yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4006 projesi açılışını gerçekleştirdik, standları gezdik, üretim bantlarını ziyaret etmiş olduk. Öğrencilerimizin birbirinden değerli projelerini görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu destekli ilimiz genelinde bu sene çok sayıda bilim fuarlarımız var. Bu fuarları eksiksiz olarak ziyaret etmek için bütün fuarları gezmeye gayret gösteriyorum. İl yöneticisi arkadaşlarımızla, okul müdürlerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bu fuarları ziyaret ediyoruz. Fuarların, öğrencilerin bilimsel merakının gelişmesine vesile olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Bu anlamda fuarın hazırlanmasında emeği geçen bütün öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum" dedi.

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