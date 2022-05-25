Kütahya'da Çevik Kuvvet polislerinden anlamlı hediye

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Kütahya'da Çevik Kuvvet polisleri özel çocuk Nurettin'in Karataş'ın hayali olan Play Station oyununu hediye ederek örnek bir davranışa imza attılar.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Çevik Kuvvet polisleri, kendi aralarında topladıkları parayla özel çocuk Nurettin'in Karataş'ın hayalini kurduğu Play Station oyununu hediye ederek gönüllerde taht kurdular. Küçük Nurettin, Play Station oyununu polis amcalarının elinden alırken gözyaşlarını tutamadı.

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