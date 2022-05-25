Minik öğrenciler itfaiyeci oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde minik öğrenciler itfaiyeye giderek itfaiye mesleği ile ilgili bilgiler aldı.

Tavşanlı Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ana sınıfı bölümü öğrencileri itfaiyenin görevlerini ve ekipmanlarını tanımak için itfaiyeye giderek bilgiler aldılar.

Minik öğrenciler Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada itfaiye memurları tarafından öğrencilere yangına ilk müdahale anlatılarak, ekipmanlar tanıtıldı. Öğrenciler merak ettiği soruların cevaplarını itfaiye çalışanlarından öğrenirken, işleyiş hakkında detaylı bilgi aldı. Anasınıfı öğrencileri itfaiye aracına binerken daha sonra hatıra fotoğrafları çekildiler.

Öğrencilere İtfaiye Müdürlüğü ziyaretinde öğretmenleri Pınar Kemik, Şule İğdeci eşlik etti.

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