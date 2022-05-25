Şehit Uzman Çavuş Cankaya için evinin önünde helallik alındı (2)

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GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya´nın cenazesi, ailesinin İzmir'de yaşadığı evin önündeki helallik alınmasının ardından Kütahya´nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy´e getirildi. Şehit Cankaya için Yeniköy meydanında ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, MHP Kütahya milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, şehidin annesi Nazire (47), babası Niyazi (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya (21) ile nişanlısı Esra Doğru, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

OĞLUNUN FOTOĞRAFINI ELİNDEN BIRAKMADI

Şehidin kardeşi Oğuzhan Cankaya, `Vatan sağ olsun´ diyerek gözyaşı döktü. Annesi Nazire Cankaya ise tören boyunca oğlunun fotoğrafını elinden bırakmadı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş´ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Cankaya´nın Türk bayrağına sarılı cenazesi Yeniköy mezarlığına gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Simav Oğuzhan KILIÇ

2022-05-25 19:18:37



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