Ata tohumları toprakla buluştu Kütahya'da lise öğrencileri, topladıkları unutulmaya yüz tutmuş tohumları toprakla buluşturdu

Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, zamanla unutulan ve bir çoğu kullanılmayan ata tohumları için harekete geçti.

Öğrenciler, başlattıkları proje ile Anadolu'da çok az kalan ata tohumlarını köylerden toplayarak okullarında kurdukları mini serada sebze yetiştirdi.

Mart ayında başlattıkları proje ile 3 bin 800 fidanın yetiştirildiğini söyleyen Okul Edebiyat Öğretmeni Galip Teber, “Bizler proje çerçevesinde Mart ayında Kütahya’nın çevre köylerinde ata tohumları ile üretim yapan büyüklerimizden tohumlarımızı elde ettik. Biber olarak Mohat biberi, Emet domatesi, Gediz domatesi ve Muğla domatesi tohumlarını elde ettik ve öğrencilerimiz ile birlikte Nisan ayı başında tohumları toprakla buluşturduk. Organize bir şekilde gübre vererek ata tohumlarımızdan fidelerimizi elde ettik. Alanımız bu yıl dar olduğu için bu yıl 3 bin 800 adet fide yetiştirdik. Pandemi ile birlikte tarımın önemi bir kez daha ülke için önemli olduğu günyüzüne çıkmış oldu. Bizimde sloganımız şu herkes tarım yapabilir, fide bizden yetiştirmek bizden dedik. Şuan için bizim 3 tane ofisimiz var, gelecek yıllarda oraları da kullanarak fidelerimizi artırmayı ve ata tohumlarını yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

Günümüzde GDO’lu ve kimyasal maddelerin kullanımları yüzünden meyve ve sebzelerin tadının alınamadığı söyleyen öğrenciler ise ata tohumlarını yaşattıkları ve bu tohumları vatandaşlarla buluşturdukları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

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